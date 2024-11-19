«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?

После того как президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать баллистические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) для дальнобойных ударов, приграничные территории России оказались под угрозой.
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