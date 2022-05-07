Сотрудники правового отдела УМВД России по Тамбовской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В рамках подготовки мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, правовым отделом УМВД России по Тамбовской области по материалам семейных архивов подготовлена брошюра «Бессмертный полк», в которой размещены фотографии и краткие рассказы о защищавших Родину родственниках сотрудников правовых подразделений УМВД России по Тамбовской области и подчиненных ему территориальных органов МВД России на районном уровне и организаций системы МВД России, дислоцированных на территории Тамбовской области.