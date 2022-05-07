Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна ломакина
    Надо таких упырей сажать на 20 - 25 лет .Помощник машинист...
  • Григорий Харламов
    На 360 градусов - это круто! Автор не учил математику или покурил что-то непонятное."Глубокий нокаут ...
  • yudmartjj Юрий
    Ему спасибо сказать надо , что вкалывал два года , и уж если конфисковали в пользу государства , то хоть не сажать му...В Якутии сотрудни...

Сотрудники правового отдела УМВД России по Тамбовской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

Сотрудники правового отдела УМВД России по Тамбовской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В рамках подготовки мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, правовым отделом УМВД России по Тамбовской области по материалам семейных архивов подготовлена брошюра «Бессмертный полк», в которой размещены фотографии и краткие рассказы о защищавших Родину родственниках сотрудников правовых подразделений УМВД России по Тамбовской области и подчиненных ему территориальных органов МВД России на районном уровне и организаций системы МВД России, дислоцированных на территории Тамбовской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх