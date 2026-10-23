Средства направят на развитие производства комплектующих, наращивание технологической независимости и поддержку ключевых автосборочных площадок В рамках программы по локализации автомобильной промышленности Россия выделила около 130–135 миллиардов рублей, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью ИА "Вести".
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