Собянин: в Москве за пять лет производство лекарств выросло почти в 2,5 раза

С 2019 года в Москве возросло производство лекарственных препаратов примерно в два с половиной раза. В городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, обеспечивающих работой свыше 15 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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