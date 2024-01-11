Собянин: в Москве за пять лет производство лекарств выросло почти в 2,5 раза

С 2019 года в Москве возросло производство лекарственных препаратов примерно в два с половиной раза. В городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, обеспечивающих работой свыше 15 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.