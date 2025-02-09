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США сами отдали России миллиарды. Турция в деле

США сами отдали России миллиарды. Турция в деле

Власти США заморозили русские миллиарды, которые Москва пыталась передать Турции для строительства АЭС "Аккую".

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