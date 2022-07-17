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Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в толкании ядра и 110 м с барьерами, женщины – в прыжках с шестом, 100 м и марафоне

18 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграют пять комплектов наград. Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 Юджин, США 18 июля Прыжки с шестом, женщины 3:25 Фавориты: Сэнди Моррис (США), Кэти Наджеотт (США), Катерина Стефаниди (Греция), Тина Сутей (Словения), Вилма Мурто (Финляндия) Толкание ядра, мужчины 4:27 Фавориты: Райан Краузер (США), Джо Ковач (США), Томас Уолш (Новая Зеландия), Дарлан Романи (Бразилия), Филип Михалевич (Хорватия) 110 м c/б, мужчины 5:30 100 м, женщины 5:50 Марафон, женщины 16:15 Фавориты: Рут Чепнгетич (Кения), Готитом Гебреселасси (Эфиопия), Ашете Бекере (Эфиопия), Анжела Тануи (Кения), Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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