ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ошибки украинской стороны в конфликте в Незалежной заключаются в том, что киевский режим надеялся "одержать победу над Москвой" при поддержке американской стороны, выдвигая при этом невыполнимые требования и отказываясь от выполнения Минских соглашений.