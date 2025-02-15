ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ошибки украинской стороны в конфликте в Незалежной заключаются в том, что киевский режим надеялся "одержать победу над Москвой" при поддержке американской стороны, выдвигая при этом невыполнимые требования и отказываясь от выполнения Минских соглашений.
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