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«От женщины осталось ничего!»: Екатерина Варнава отбивается от критики из-за нездоровой худобы и сутулости

«От женщины осталось ничего!»: Екатерина Варнава отбивается от критики из-за нездоровой худобы и сутулости

Год назад Екатерину Варнаву подозревали в беременности — артистка резко набрала 25 килограммов. Однако слухи не подтвердились.

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