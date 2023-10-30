ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

REUTERS/Lisi Niesner ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане. Пресс-служба Армии обороны Израиля отметила, что огонь велся по оружию и объектам, которые использовали представители "Хезболлы".
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