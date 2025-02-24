На чем передвигаются краевые и городские чиновники Забайкалья?

Содержание одного автомобиля, числящегося на балансе «Центра транспортного обслуживания» Забайкальского края, обходится в 150 тысяч рублей в год, об этом редакции ЗабРУ сообщили в министерстве развития гражданского общества.
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