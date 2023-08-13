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Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем»

Неймар будет получать 100+ млн евро в год по 2-летнему контракту с «Аль-Хилалем»

Как сообщает Jijantes FC, бразилец подпишет контракт сроком на два года. По Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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