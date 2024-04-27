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Петербургский дневник

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Врач Василина Малова: «Только скорая помощь»

Врач Василина Малова: «Только скорая помощь»

Автор и исполнитель неофициального гимна «скорой» - о своей работе и творчестве В марте 2024 года в день 125-летия Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга впервые был показан клип, набравший за несколько дней более 100 тысяч просмотров, а песня стала неофициальным гимном «скорой».

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