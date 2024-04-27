Врач Василина Малова: «Только скорая помощь»

Автор и исполнитель неофициального гимна «скорой» - о своей работе и творчестве В марте 2024 года в день 125-летия Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга впервые был показан клип, набравший за несколько дней более 100 тысяч просмотров, а песня стала неофициальным гимном «скорой».