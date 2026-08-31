В результате наводнения в Непале погибли 903 человека

Жизни 903 человек по последним данным унесло наводнение в Непале, об этом 31 августа сообщило Национальное управление по снижению риска бедствий и ликвидации последствий в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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