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Царьград

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Русские студенческие отряды начали прием заявок на премию 2026

Русские студенческие отряды начали прием заявок на премию 2026

Русские студенческие отряды начали прием заявок на премию "Труд крут" 2026 года. Конкурс включает 13 номинаций, среди которых "Лидер студенческих отрядов" и "Лучший работодатель".

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