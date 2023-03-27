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«Готовят ударный кулак»: Кошкин рассказал, как США попытаются отбить Крым у России

«Готовят ударный кулак»: Кошкин рассказал, как США попытаются отбить Крым у России

США намерены отбить Крым у России и отдать его Украине для контроля Черного моря. Поэтому Киев активно готовит ударный кулак, заявил корреспонденту ФАН эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.

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