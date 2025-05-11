Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Всех ваххабитов с их замоташками и выводками - назад, в кишлаки без права въезда в нашу страну пожизненно! Где провер...Скандал в МТС Пер...
  • наталья иваненко
    Когда меняли азовцев,когда пошли на зерновую сделку и она провалилась,в интересах наших кошельков,вывели миллиарды на...Не надо "закапыва...
  • elvira braude Braude
    Эльвира : Хочу верить, что в деле Генерала И.Попова разберутся профессиональные  военные юристы и помогут  распутать ...Не надо "закапыва...

Просят снять статус иноагента: жители Уфы устроили митинг в честь Моргенштерна*

Просят снять статус иноагента: жители Уфы устроили митинг в честь Моргенштерна*

Граждане республики, откуда родом певец, назвали этому ряд причин Жители Уфы обратились с массовой просьбой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иноагента с рэпера Моргенштерна*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх