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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Романцев: «Раскручивать, что Карпин не патриот, – большая глупость. Футболисты могут прославлять нашу страну»

Олег Романцев: «Раскручивать, что Карпин не патриот, – большая глупость. Футболисты могут прославлять нашу страну»

– Сейчас на Карпина набрасываются люди, которые хотят выслужиться. Обвиняют, что он недостаточный патриот, потому что прямо говорит о нашей ужасной ситуации.

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