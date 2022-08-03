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Продажа снотворных и седативных лекарств в России за год выросла на 14%

Продажа снотворных и седативных лекарств в России за год выросла на 14%

В годовом выражении продажа снотворных и седативных лекарств в России выросла на 14%. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования интернет-аптеки «СБЕР ЕАПТЕКА».

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