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«Барса», «ПСЖ» и «Рома» могут попробовать подписать Лукаку, если «Челси» согласится на аренду

«Барса», «ПСЖ» и «Рома» могут попробовать подписать Лукаку, если «Челси» согласится на аренду

Римляне заинтересованы в аренде нападающего, но только без обязательного выкупа. При таком условии «Рома» готова платить бельгийцу всю зарплату.

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