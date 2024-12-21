В День энергетика на Дворцовом и Троицком мостах появится необычная подсветка

Любоваться необычным световым шоу будет удобнее всего с Дворцовой набережной В честь профессионального праздника энергетиков уникальная подсветка появится на Дворцовом и Троицком мостах, сообщает пресс-служба Смольного.
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