Энтони Дэвис набрал 30+18 в матче со «Сперс», повторил достижение Бэйлора и О’Нила

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 30 очков и 18 подборов в матче со «Сперс» (123:92). Дэвис стал третьим баскетболистом в истории «озерников», кому удавалось набирать как минимум 30 очков и 15 подборов в трех встречах подряд.