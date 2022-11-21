Энтони Дэвис набрал 30+18 в матче со «Сперс», повторил достижение Бэйлора и О’Нила

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 30 очков и 18 подборов в матче со «Сперс» (123:92). Дэвис стал третьим баскетболистом в истории «озерников», кому удавалось набирать как минимум 30 очков и 15 подборов в трех встречах подряд.
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