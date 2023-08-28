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Мальцев о номере в «Лос-Анджелесе»: «Приоритет, чтобы была тройка, потом единичка, 13 – идеальный вариант. Но я не слишком зациклен на цифрах»

Мальцев о номере в «Лос-Анджелесе»: «Приоритет, чтобы была тройка, потом единичка, 13 – идеальный вариант. Но я не слишком зациклен на цифрах»

25-летний российский форвард подписал контракт с «Кингс» на год, кэпхит – 775 тысяч долларов, соглашение двустороннее.

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