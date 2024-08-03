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Артига о 3:2 с «Рубином»: «Химки» допустили много глупых ошибок, сделали все, чтобы соперник забил. После корректировок перевернули ситуацию

– Первая победа после возвращения в РПЛ. Если вспомнить игру, то почему первый тайм получился тяжелым? – Мы допустили много нелепых, глупых ошибок.

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