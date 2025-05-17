Как выбирали себе жен запорожские и донские казаки

Казаки, жизнь которых была полна путешествий и сражений, относились к женитьбе очень ответственно. Казачья жена должна была не только стойко переносить тяготы, на которые ее обрекало длительное отсутствие супруга, но и сама, при необходимости, стать на защиту своего дома.