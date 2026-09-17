Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали в Москве: где бесплатно сделать прививку

В Москве к пунктам в поликлиниках и школах, где можно бесплатно сделать прививку от гриппа, с 17 сентября добавлены мобильные пункты в пешей доступности от станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).