В МВД придумали новое наказание за номера-«перевертыши»

В МВД России хотят ужесточить наказание за преднамеренное сокрытие государственных регистрационных знаков на машинах с использованием номеров-«перевертышей», сообщил агентству «Прайм» адвокат Анатолий Миронов .
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