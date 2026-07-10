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Подростки ответят в суде за попытку поджога железной дороги в Тюменской области

Подростки ответят в суде за попытку поджога железной дороги в Тюменской области

В Тюменской области перед судом предстанут двое местных жителей 16 и 18 лет. Их обвиняют в попытке совершить диверсию на Свердловской железной дороге по заданию иностранных спецслужб, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

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