Универсальная защита: назван фрукт, который может защитить от большинства болезней

Исследование, посвященное гранату, на днях опубликовали в авторитетном журнале Nutrients. Ученые проанализировали, как этот фрукт влияет на ряд заболеваний, в частности ожирение, метаболический синдром и диабет второго типа.
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