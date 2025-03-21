Под пирамидами Гизы выявили огромную подземную структуру неизвестного предназначения

Новое исследование выявило сложную и обширную подземную структуру под пирамидами в Гизе. Ученые из Пизанского университета (Италия) и Университета Стратклайда (Шотландия) обследовали область под пирамидой Хефрена с помощью радарной томографии с синтезированной апертурой (SAR).
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