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Политика как она есть

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Под пирамидами Гизы выявили огромную подземную структуру неизвестного предназначения

Под пирамидами Гизы выявили огромную подземную структуру неизвестного предназначения

Новое исследование выявило сложную и обширную подземную структуру под пирамидами в Гизе. Ученые из Пизанского университета (Италия) и Университета Стратклайда (Шотландия) обследовали область под пирамидой Хефрена с помощью радарной томографии с синтезированной апертурой (SAR).

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