Под пирамидами Гизы выявили огромную подземную структуру неизвестного предназначения

Политика как она есть

Новое исследование выявило сложную и обширную подземную структуру под пирамидами в Гизе. Ученые из Пизанского университета (Италия) и Университета Стратклайда (Шотландия) обследовали область под пирамидой Хефрена с помощью радарной томографии с синтезированной апертурой (SAR).