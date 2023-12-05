Эксперт по сну назвала закуску, которая мешает спать по ночам

По словам специалиста по сну и психотерапевта Дениз Иордаке, перед сном не следует есть продукты с высоким содержанием соли, например, соленые закуски вроде чипсов — основной продукт многих уютных киновечеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии