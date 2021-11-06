Время узнать правду!Политика"Эй, мигрант, давай до свиданья!": Уберут ли азиатских "гостей" с московских строек В России случилось чудо, сравнить которое можно разве что с вдруг заговорившим бронзовым конём у памятника Юрию Долгорукому.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей НововожиловХуснуллин биографияАндрей ЛобановВот только, чтобы механизировать строительные работы сначала надо вложить, а любые разговоры о вложениях в техническую модернизацию стройкомплекса действуют на строительную камарилью как красная тряпка на быка. Ведь главное их вожделение - получить побольше, затратив поменьше. А при техническом переоснащении может прибыль упасть, гешефт уменьшиться. А это как серпом по фаберже для всех строительных магнатов. Поэтому "гложут смутные сомнения" относительно того, что строительная камарилья начнёт вкладываться в механизацию работ. Скорей всего они скинутся, чтобы занести в высокие кабинеты и тихой сапой продолжить наводнять страну гастарбайтерами.ИБИрина БогдановаСлава Богу!Валентин ЩербаковГнать надо всю эту желтомазую азиатскую и кавказскую мразь из торговли, достали своими наценками и просроченными товарами.борис сторублевцева не поздно ли уже!!!???Владимир Сиденко"...глава столичного департамента столицы Рафик Загрутдинов..." вице-премьер Хуснуллин... Вопросы есть? У меня нет.Сергей НововожиловВ 60-е прошлого тысячелетия (!!!???) в журнале "Техника молодежи" была статья о автоматической шахте! Шахтёры под землю не СПУСКАЛИСЬ! НЕ КАЛЕЧИЛИСЬ, НЕ ГИБЛИ! "И тишина... " С.В.КрамаровКомментировать
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