"Эй, мигрант, давай до свиданья!": Уберут ли азиатских "гостей" с московских строек

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В России случилось чудо, сравнить которое можно разве что с вдруг заговорившим бронзовым конём у памятника Юрию Долгорукому.

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Сергей Нововожилов
Хуснуллин биография
Андрей Лобанов
Вот только, чтобы механизировать строительные работы сначала надо вложить, а любые разговоры о вложениях в техническую модернизацию стройкомплекса действуют на строительную камарилью как красная тряпка на быка. Ведь главное их вожделение - получить побольше, затратив поменьше. А при техническом переоснащении может прибыль упасть, гешефт уменьшиться. А это как серпом по фаберже для всех строительных магнатов. Поэтому "гложут смутные сомнения" относительно того, что строительная камарилья начнёт вкладываться в механизацию работ. Скорей всего они скинутся, чтобы занести в высокие кабинеты и тихой сапой продолжить наводнять страну гастарбайтерами.
Ирина Богданова
Слава Богу!
Валентин Щербаков
Гнать надо всю эту желтомазую азиатскую и кавказскую мразь из торговли, достали своими наценками и просроченными товарами.
борис сторублевцев
а не поздно ли уже!!!???
Владимир Сиденко
"...глава столичного департамента столицы Рафик Загрутдинов..." вице-премьер Хуснуллин... Вопросы есть? У меня нет.
Сергей Нововожилов
В 60-е прошлого тысячелетия (!!!???) в журнале "Техника молодежи" была статья о автоматической шахте! Шахтёры под землю не СПУСКАЛИСЬ! НЕ КАЛЕЧИЛИСЬ, НЕ ГИБЛИ! "И тишина... " С.В.Крамаров

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