Названы самые богатые семьи в мире по версии Bloomberg

Зоя

конечно, если население – ок. 10 млн чел. (оценка на 2020 г.), в т.ч. коренных эмиратцев – не более 1,5 млн чел. остальные-это обслуга.... Вот эти полтора миллиона и получают все бесплатное...Хотите ,чтобы в России русских бфлло около 10процентов .чтобы тоже получать все бесплатно!?....