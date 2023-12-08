В 2023 году самой богатой семьей в мире стала правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби (один из семи эмиратов ОАЭ) Аль Нахайян, состояние которой было оценено в $305 млрд.
Названы самые богатые семьи в мире по версии Bloomberg
Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
И все у них бесплатно для людей,учись Путин!
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18 час.
Зоя
конечно, если население – ок. 10 млн чел. (оценка на 2020 г.), в т.ч. коренных эмиратцев – не более 1,5 млн чел. остальные-это обслуга.... Вот эти полтора миллиона и получают все бесплатное...Хотите ,чтобы в России русских бфлло около 10процентов .чтобы тоже получать все бесплатно!?....
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9 час.
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