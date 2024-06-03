К середине недели в Омской области потеплеет до +30°. При этом прогнозируются дожди и грозы. Детальный прогноз погоды от омских синоптиков здесь.
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К середине недели в Омской области потеплеет до +30°. При этом прогнозируются дожди и грозы. Детальный прогноз погоды от омских синоптиков здесь.