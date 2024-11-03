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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Блогеры разобрали PlayStation 5 Pro и раскрыли её характеристики в преддверии начал...

Блогеры разобрали PlayStation 5 Pro и раскрыли её характеристики в преддверии начал...

Блогеры разобрали PlayStation 5 Pro и раскрыли её характеристики в преддверии начала продажУже через несколько дней стартуют продажи игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro, которая отличается существенно более высокой производительностью по сравнению со стандартной PlayStation 5.

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