Дмитриев: Европе для выживания нужны российские энергоресурсы

Европе нужны российские энергоресурсы, чтобы пережить зиму. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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