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Закон и Порядок

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Почему Запад активно защищает ЛГБТ сообщество? Тайная цель ЛГБТ

Почему Запад активно защищает ЛГБТ сообщество? Тайная цель ЛГБТ

Сейчас вы узнаете зачем на самом деле Соединенным Штатам Америки нужны лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры.

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Комментарии
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Андрей Валеев
абсолютно точно описана суть дела.
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7 час.
Юрий Золотарев
И еще одна важная задача ЛГБТ (мне друг подсказал):  уменьшить, в перспективе, население планеты Земля!
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7 час.
нина сафронова
👍Конечно,ведь   Они,, не могут размножаться.
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2 час.

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