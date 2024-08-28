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Юрист Ярмуш: Дуров мог согласиться на сотрудничество, но не признал вину

Юрист Ярмуш: Дуров мог согласиться на сотрудничество, но не признал вину

Прокуратура приняла мягкое решение о судебном надзоре для основателя Telegram Павла Дурова. Вероятно, он не признал вину полностью, но согласился сотрудничать со следствием, предположила в беседе с РИА «Новости» адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

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