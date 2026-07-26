Россия нанесла мощный удар по производству дронов на Украине. Киев оказался в огне после прилета баллистики. Что об этом известно?

Министерство обороны России отчиталось об ударах по целям на Украине 26 июля. В ведомстве сообщили, что ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним.