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Вести Севастополь

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Покровская ярмарка в Севастополе: милосердие объединяет фронт и тыл

Покровская ярмарка в Севастополе: милосердие объединяет фронт и тыл

Гуманитарная миссия Севастополя приглашает горожан и гостей города на Покровскую ярмарку. В воскресенье, 12 октября, с 11:00 до 13:00 во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов состоится Покровская ярмарка.

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