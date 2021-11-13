Абсурдные доказательства плоской Земли: история продолжается

Murad Saparov

Мои исследования показали, что Земля находится на пересечении границ запада и севера Вселенной есть кубик – рубик порядка 24, состоит из 24 х 24 = 576 х 24 = 13824 кубиков. Тогда Земля - большой куб, точно покрывается 13824 маленькими одинакового размера и цвета кубами. Это означает, что каждые 6 основание кубика – рубика порядка 24 есть большой квадрат, разделенный на квадрат порядка 24 х 24 = 576 квадратов. Доказательством о том, что Земля есть кубик – рубик порядка 24 является греческий алфавит, состоящий из 24 заглавных и 24 строчных букв: 1. Αα 2. Ββ 3. Γγ 4. Δδ 5. Εε 6. Ζζ 7. Ηη 8. Θθ 9. Ιι 10. Κκ 11. Λλ 12. Μμ 13. Νν 14. Ξξ 15. Οο 16. Ππ 17. Ρρ 18. Σσ 19. Ττ 20. Υυ 21. Φφ 22. Χχ 23. Ψψ 24.Ωω. Если горизонтальным - экваториальным квадратам присвоим 24 заглавные, а меридиальные 24 строчные буквы, то каждый 24 х 24 = 576 квадраты будет иметь имя из заглавных и строчных букв греческого алфавита – это координаты каждого квадрата – 6 основания данного кубика – рубика порядка 24. Центр (начало, пупок, середина, ядро) Земли находится по формуле (n/2) +1 = 12+1 = 13 – есть святое место 360. Эта точка пересечения 3-х линий: вертикали, меридиана и экватора, точка пересечения середин 6 основания - 3 противоположные сторон куба: Восток – запад, зенит – надир, север – юг. И еще эта точка пересечения 4 государств: северные Казахстан и Узбекистан, южные Азербайджан и Туркменистан, восточные Узбекистан и Туркменистан, западные Азербайджан и Казахстан. В этой квадратной системе координат Туркменистан находится в 1-й октанте, во 2- й Азербайджан, в 3-й Казахстан и в 4 – й Узбекистан. Это есть кубик – рубик порядка 2, состоящий из 8 кубиков. В нем каждый маленький куб есть 1 государство, имеющий площадь 1000 км х 000 км = 10 ст.6 кв. км и объем = 10 ст.9 куб км. Это 1000 улиц от запада на восток, 1000 улиц от севера на юг и 1000 улиц от надира на зенит. Значит, А = 1000, К =1000, Т = 1000, У =1000. Тогда С = А + К + Т + У = 4000, П = АКТУ = 10 ст.12 = 1 триллион. В каждом 1кв. км = 10 ст.6 кв. м должны быть 1000 домов – бриллиантовые воздушные замки. В последовательной нумерации квадратов центральные государства: Азербайджан имеет код: Νν, Казахстан: Νμ, Туркменистан: Μν, и Узбекистан: Μμ. Если нумерации с центра, то Туркменистан имеет код – номер: Aα. Буквы П и π коды – номера государств, а не π = 3, 14... Знаем, что целые числа начинается с 1, а нумерация с 0, то Туркменистан имеет номер 0 – начало, пупок, середина, центр, ядро Земли. Коды – номера делятся нечетные – мужские и четные – женские. Значит, Человечество делится на 2: Женщин - Богини и Мужчин – Боги. И еще Мужчины – Солнце, Женщины – Луна. Рожденные от восхода до заката Солнца – Мужчины, от заката – появления Луны до восхода Солнца – Женщины. Нам надо разобраться картой Земли считая, что она 24 – этажный кубический дом. В нем каждый этаж состоит из 24 х 24 = 576 квартир - государств, и вся Земля состоит из 576 х 24 = 13824 квартир – государств, где каждая квартира 1 куб. Есть внешние и внутренние квартиры - государства. Внутренние государства – квартиры подчиняется закону 1 + 6 n, а внешние 1 + 8n, где n кубики – государства. Нам нужно определить условные границы, найти центры – столицы, другие города каждого из 13824 государства. Все государства имеют одинаковые параметры, кроме Туркменистана, в котором должна находиться ООН. Теперь определить руководства и другие структуры. Момент истины: Начало и конец в одной точке (середине, пупке, центре, ядре). Вселенная создана по образу Земли, есть кубик – рубик порядка 24000: состоит из 24000 х 24000 х 24000 = 13824 х 10 ст.12 кубиков. Вселенная - большой куб, покрывается 13824 х 10 ст. 12 маленькими одинакового размера и цвета кубами. Центр (начало, пупок, середина, ядро) Вселенной находится по формуле (n/2) +1 = 12 х 10 ст. 12 +1 есть точка пересечения 3-х линий: вертикали, меридиана и экватора, точка пересечения середин 6 основания - 3 противоположные сторон куба: Восток – запад, зенит – надир, север – юг. И еще эта точка пересечения 4 государств. Это можно представить 24000 этажный кубический дом, которого сводим к 2: кубик – рубик порядка 2, состоит из 8 кубов: X = 12 х 10 ст.12, Y = 12х10 ст.12. Это означает, что Вселенная состоит из 8 Солнечных систем, каждая имеет диаметр 12 х 10 ст.12 = 12 триллионов километр, есть радиус Вселенной 12 х 10 ст.12 = 12 триллионов километр и есть скорость звука и света. Значит, появления жизни во Вселенной, созданной по образу Земли, считается 12 х 10 ст.12 = 12 триллионов годов. Построены во Вселенной воздушные бриллиантовые замки - дома для всех жителей – для бриллиантовых пар: Женщин – Богини и Мужчин - Боги.