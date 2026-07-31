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«Эгриси» пропустит Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Бывший клуб Уткина продолжит выступать в ЛФЛ

«Эгриси» пропустит WINLINE Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования. Об этом объявили в клубном телеграм-канале: «Дорогие болельщики! Вынуждены вам сообщить, что мы пропустим Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.

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