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Rheinmetall и Lockheed Martin показали усовершенствованную РСЗО HIMARS

Rheinmetall и Lockheed Martin показали усовершенствованную РСЗО HIMARS

На выставке военной техники Eurosatory в Париже компании Rheinmetall и Lockheed Martin презентовали обновленную реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System), пишет газета Handelsblatt.

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