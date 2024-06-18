Rheinmetall и Lockheed Martin показали усовершенствованную РСЗО HIMARS

На выставке военной техники Eurosatory в Париже компании Rheinmetall и Lockheed Martin презентовали обновленную реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System), пишет газета Handelsblatt.
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