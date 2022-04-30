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Сестра об Элине Быстрицкой: «Раненые просили — пусть та красивая девочка уколет, у нее ручка легкая»

Сестра об Элине Быстрицкой: «Раненые просили — пусть та красивая девочка уколет, у нее ручка легкая»

«Семьей Элины Быстрицкой были мы: я, мой сын Петр, которого она называла «наш сын», и его дочери —. Элина Быстрицкая РИА НОВОСТИ «Семьей Элины Быстрицкой были мы: я, мой сын Петр, которого она называла «наш сын», и его дочери — «наши внучки».

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