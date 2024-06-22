Путин ввел мораторий на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на взыскание средств с государственных предприятий новых регионов по обязательствам, которые у них возникли до вхождения в состав РФ.
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