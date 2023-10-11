Полиция задержала 20-летнего москвича по подозрению в убийстве у ТЦ «Афимолл Сити»

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.Правоохранительные органы задержали 20-летнего москвича, которого подозревают в убийстве мужчины рядом с торговым центром «Афимолл Сити» на Пресненской набережной.
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