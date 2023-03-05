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Кин получил красную через 40 секунд после выхода на замену. Форвард «Юве» пнул Манчини

Кин получил красную через 40 секунд после выхода на замену. Форвард «Юве» пнул Манчини

Мойзе Кин получил красную карточку меньше чем через минуту после выхода на поле. Форвард «Ювентуса» вышел на поле на 89-й минуте матча Серии А с «Ромой» (0:1).

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