Сенников о трансферах «Зенита»: «Должен же играть кто-то русский! Будет обидно за Глушенкова, если он не будет играть»

– Как показал прошедший год, «Зениту» все сложнее и сложнее. Конкуренция будет. Потому что игроки в российском чемпионате приостановили свой рост, и многие конкурируют со звездами, теми же Венделом, Клаудиньо, Дугласом, которые еще год назад были просто другими футболистами.