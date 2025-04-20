Илон Маск — Призрак Империи: от тайных брифингов до закрытия посольств Ирина ВальковаВ мире, где граница между властью и влиянием становится всё более размытой, имя Илона Маска вновь оказалось в эпицентре громкого скандала, который одновременно напоминает сценарий политического триллера, комикса о суперзлодеях и философский трактат о новой аристократии будущего.
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