Илон Маск — Призрак Империи: от тайных брифингов до закрытия посольств Ирина ВальковаВ мире, где граница между властью и влиянием становится всё более размытой, имя Илона Маска вновь оказалось в эпицентре громкого скандала, который одновременно напоминает сценарий политического триллера, комикса о суперзлодеях и философский трактат о новой аристократии будущего.