Карагандинец получил ножевое ранение

В 15-ом микрорайоне Караганды произошел инцидент между двумя местными жителями. 47-летний карагандинец ранил ножом 43-летнего мужчину, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.
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