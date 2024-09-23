Глава Бурятии Цыденов принл отставку замминистра промышленности РБ Гнеушева

Отставку заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Андрея Гнеушева принял глава региона Алексей Цыденов, постановление за его подписью появилось 23 сентября на официальном сайте правительства РБ.
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